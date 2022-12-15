«В мужском футболе несколько наград, а у женщин только одна. Я чувствовала, что меня не ценят». Нападающая «Арсенала» Мидема о церемонии «Золотого мяча»
Вивиан Мидема считает, что «Золотой мяч» несправедлив к женскому футболу.
«Я чувствовала, что меня не ценят как футболистку. Если они хотят привлечь женщин, им стоит делать это иначе.
У них пять или шесть разных наград в мужском футболе, в то время как у женщин только одна.
Если они стремятся к равенству, стоит давать одинаковые награды и в мужском, и в женском футболе», – сказала нападающая «Арсенала» и женской сборной Нидерландов в подкасте BBC Behind the Goals.
Мидема также рассказала, что ее напарница по команде Бет Мид, которая заняла второе место в женском рейтинге 2022 года, была названа «гостем церемонии».
«На следующее утро [после церемонии] я увидела, что вторая в рейтинге футболистка, которая, возможно, могла бы стать и первой, была названа «моим гостем». Очевидно, подобного никогда бы не произошло, если бы вместе пришли [Лионель] Месси и Неймар.
Мы отнеслись к этому с юмором, но это показывает, что нужно многое улучшить, и что все должно быть организовано намного лучше», – сказала Мидема.
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