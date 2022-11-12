Футболистка сборной Англии Мид о критике за фразу о расовом разнообразии: «Мои слова преподнесли неверно. Впереди еще долгий путь»

Футболистка сборной Англии Бет Мид отреагировала на критику в свой адрес.

Критику вызвали слова Мид в интервью The Guardian о расовом разнообразии в составе женской сборной Англии, которая выиграла Евро-2022. В составе англичанок было три игрока со смешанным происхождением.

На вопрос, почему в составе так мало темнокожих игроков, обладательница «Золотого мяча» и лучшая футболистка года среди женщин по версии BBC сказала: «Я думаю, это совершенно случайно. Мы выставляем 11 лучших игроков, не думая о чьей-то расе или чем-то подобном. Со стороны может казаться по-другому».

27-летняя футболистка «Арсенала» рассказала о критике за эти слова.

«Это было трудно принять. Я думаю, то, как об этом писали, было несправедливо.

Мои ценности и убеждения полностью отличаются от того, что было написано. Это не является истинным отражением меня как личности.

Что касается разнообразия и всего остального в игре, я хочу быть в центре внимания и помогать в этом. Я знаю, что Футбольная ассоциация много делает для этого. Я сказала об этом в интервью, но это преподнесли неверно.

К сожалению, в таком контексте я выглядела плохо, но такие вещи случаются в СМИ в наши дни. Это не совсем верное отражение меня, и я надеюсь, что люди понимают это и иногда не верят всему, что читают.

Впереди еще долгий, долгий путь, не поймите меня неправильно, но Футбольная ассоциация делает многое, и люди должны принять это и попытаться помочь этому процессу – я и команда в том числе», – сказала Бет Мид в интервью Sky Sports.

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