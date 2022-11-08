Комментатор сказал, что вратарь сыграла «сисечками». Он извинился перед футболисткой «Атлетико» после критики в его адрес
Комментатор матча «Атлетико» сказал, что вратарь отбила мяч «сисечками».
Во время субботнего матча женской Примеры «Атлетико» – «Алама» (1:0) в эфире DAZN Диего Гарсия сказал: «Куки бьет, и мяч падает прямо на сисечки Лолы Гальярдо».
После таких слов об игре вратаря «Атлетико» комментатора раскритиковали в социальных сетях. Гарсия опубликовал заявление, принеся извинения Гальярдо.
«Я использовал уменьшительно-ласкательное слово в качестве эвфемизма. Мне жаль, если кого-то обидел или оскорбил этот комментарий. Я приношу извинения.
Единственное, что я испытываю к Лоле, – это восхищение (и она об этом знает), основанное на том, что я видел за все эти годы изучения и наслаждения женским футболом.
Я всегда стараюсь рассказывать о том, что происходит в матчах, ярко и энергично, но с максимальным уважением к профессионалам, которые играют», – написал журналист.
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