Комментатор сказал, что вратарь сыграла «сисечками». Он извинился перед футболисткой «Атлетико» после критики в его адрес

Комментатор матча сказал, что вратарь отбила мяч «сисечками».

Во время субботнего матча женской Примеры «Атлетико» – «Алама» (1:0) в эфире DAZN Диего Гарсия сказал: «Куки бьет, и мяч падает прямо на сисечки Лолы Гальярдо».

После таких слов об игре вратаря «Атлетико» комментатора раскритиковали в социальных сетях. Гарсия опубликовал заявление, принеся извинения Гальярдо.

«Я использовал уменьшительно-ласкательное слово в качестве эвфемизма. Мне жаль, если кого-то обидел или оскорбил этот комментарий. Я приношу извинения.

Единственное, что я испытываю к Лоле, – это восхищение (и она об этом знает), основанное на том, что я видел за все эти годы изучения и наслаждения женским футболом.

Я всегда стараюсь рассказывать о том, что происходит в матчах, ярко и энергично, но с максимальным уважением к профессионалам, которые играют», – написал журналист.