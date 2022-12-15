Кайл Уокер: «Противостояние «Сити» и «Ливерпуля» – лучшее в АПЛ по уровню футбола»

высказался о противостоянии «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в .

– Является ли противостояние «Сити» и « » в последние годы лучшим в АПЛ?

– Я думаю да, с точки зрения уровня футбола. Нет никакого неуважения к «Арсеналу», который был потрясающим, или к «МЮ», которые тоже были великолепны и выиграли много титулов.

Считаю, что уровень футбола и уровень игроков, которые сейчас приходят в лигу, просто потрясающий. Это прекрасно для нейтральных болельщиков.

Хотел бы я, чтобы мы легко побеждали в АПЛ каждый год? Конечно, хотел бы. Но то, что происходит сейчас в АПЛ это здорово, – сказал защитник « » в интервью BT Sport.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ