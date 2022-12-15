Кайл Уокер: «Противостояние «Сити» и «Ливерпуля» – лучшее в АПЛ по уровню футбола»
Кайл Уокер высказался о противостоянии «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ.
– Является ли противостояние «Сити» и «Ливерпуля» в последние годы лучшим в АПЛ?
– Я думаю да, с точки зрения уровня футбола. Нет никакого неуважения к «Арсеналу», который был потрясающим, или к «МЮ», которые тоже были великолепны и выиграли много титулов.
Считаю, что уровень футбола и уровень игроков, которые сейчас приходят в лигу, просто потрясающий. Это прекрасно для нейтральных болельщиков.
Хотел бы я, чтобы мы легко побеждали в АПЛ каждый год? Конечно, хотел бы. Но то, что происходит сейчас в АПЛ это здорово, – сказал защитник «Манчестер Сити» в интервью BT Sport.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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