Отец Холанда: «Эрлинг мог бы остаться в «Сити» на 15 лет – это огромный клуб. Но мне кажется, что он хочет показать, что может побеждать в любой из топ-лиг»
Отец Эрлинга Холанда поразмышлял о будущем сына в «Манчестер Сити».
«Эрлинг мог бы остаться в «Сити» на 15 лет, потому что он очень счастлив, и мы говорим об огромном клубе.
Но у меня сложилось впечатление, что он хочет продемонстрировать, что может побеждать в любой из топ-лиг», – сказал Альф-Инге Холанд в интервью France Football.
Отец Холанда: «Эрлинг провел 2,5 года в Германии. Возможно, так и будет – 3 года в Англии, а потом Италия, Испания или Франция»
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