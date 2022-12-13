Отец Холанда: «Эрлинг мог бы остаться в «Сити» на 15 лет – это огромный клуб. Но мне кажется, что он хочет показать, что может побеждать в любой из топ-лиг»

Отец Эрлинга Холанда поразмышлял о будущем сына в .

«Эрлинг мог бы остаться в «Сити» на 15 лет, потому что он очень счастлив, и мы говорим об огромном клубе.

Но у меня сложилось впечатление, что он хочет продемонстрировать, что может побеждать в любой из топ-лиг», – сказал в интервью France Football.

Отец Холанда: «Эрлинг провел 2,5 года в Германии. Возможно, так и будет – 3 года в Англии, а потом Италия, Испания или Франция»

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