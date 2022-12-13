ЧМ 2022: Хорватия — Марокко прямая трансляция

Утешительный финал, так обычно на чемпионатах мира называют матч за третье место. Сборная Хорватии уже второй раз в своей истории будет играть в таком поединке и первый в 1998 году закончился для нее успешно. Главная сенсация Чемпионата мира по футболу сборная Марокко уже добилась исторического достижения, попав в четверку лучших команд мира, но стать третьей будет еще престижнее. Матч между сборными Хорватии и Марокко состоится 17 декабря на стадионе «Халифа Интернешнл» в городе Эр-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 17:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Хорватия — Марокко на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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