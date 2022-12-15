Африканская и арабская сборная впервые сыграет за медали ЧМ – Марокко встретится с Хорватией в матче за бронзу
Марокко сыграет в матче за бронзу ЧМ-2022 с Хорватией.
В полуфинале турнира в Катаре марокканцы уступили Франции со счетом 0:2.
Таким образом, сборная Марокко стала первой африканской и арабской командой, которая сыграет за медали чемпионата мира.
Матч за 3-е место ЧМ-2022 состоится 17 декабря.
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