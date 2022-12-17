Хорватия — Марокко, 17.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

17 декабря на Чемпионате мира в Катаре сборные Хорватии и Марокко определят бронзового призера мундиаля. Встреча за третье место пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и начнется в 18:00 по московскому времени.

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Мало кто мог предположить, что вице-чемпионы прошлого чемпионата мира, который проходил в России, сумеют и в Катаре зайти столь далеко. Все-таки ряд ведущих игроков команды четырехлетней давности уже не играют за сборную, остальные лидеры стали старше, а новое поколение еще не набрало такую мощь.

Но подопечные Златко Далича снова сумели удивить весь мир и дошли до полуфинала, где уступили Аргентине с великолепным Лионелем Месси.

При этом нельзя не признать, что Хорватии на протяжении всего турнира сопутствовала удача. В случае поражения в последнем матче группового этапа от Бельгии хорваты бы досрочно покинули Катар, но расточительность бельгийцев при реализации голевых моментов, в особенности Ромелу Лукаку, позволили Хорватии сохранить свои ворота в неприкосновенности и отстоять необходимую ничью.

В ⅛ Хорватия в серии пенальти прошла сенсацию этого турнира Японию. Героем встречи стал голкипер Доминик Ливакович, отразивший несколько ударов с одиннадцатиметровой отметки.

В четвертьфинале хорватов ждала Бразилия, которая считалась безоговорочным фаворитом. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, в дополнительное время Неймар открыл счет, и уже казалось, что европейская сборная точно отправится домой. Но хорваты и тут показали характер, забив ответный гол за три минуты до истечения дополнительного времени.

Героем серии пенальти снова стал Ливакович, отразивший удар Родриго.

В полуфинале с аргентинцами игру хорватам сломал назначенный в первом тайме пенальти, который реализовал Месси. Тут же хорваты пропустили второй гол и, по сути, исход матча был решен. В середине второго тайма латиноамериканцы забили третий и окончательно успокоили игру.

Впрочем, если хорваты возьмут бронзу и повторят достижение страны 1998 года, это станет, безусловно, очень хорошим результатом для команды Далича.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Марокканская сказка — именно так можно охарактеризовать выступление команды Валида Реграги на мировом первенстве в Катаре. Феномен тренера заключается еще и в том, что Реграги возглавил сборную за несколько месяцев до чемпионата мира и по сути у него не было времени на подготовку.

Мало кто ожидал, что Марокко сможет выйти даже из группы, где африканцы выступали с Бельгией, Хорватией и Канадой. Но марокканская команда не только прошла плей-офф, но и выиграла свою группу, набрав семь очков.

В ⅛ Марокко попало на очень сильную Испанию. Марокканцы сумели сдержать атаку команды Луиса Энрике за вс 120 минут, а в серии пенальти у испанцев не выдержали нервы и они не забили ни одного пенальти.

В четвертьфинале марокканцы с минимальным счетом обыграли Португалию благодаря голу Юссефа Эн-Несири и лишили Криштиану Роналду мечты выиграть мундиаль.

Марокко стало первой африканской страной, которая пробилась в полуфинал на чемпионатах мира, и игроки уже вписали свои имена в историю. Безусловно, марокканцы хотели и большего, но в ½ финала у них был очень сильный соперник в лице Франции, который достаточно уверенно выиграл и вышел во второй финал мундиаля подряд.

Прогноз на матч Хорватия — Марокко

Букмекерские конторы дают следующие котировки на предстоящий матч:

Букмекерская контора Победа Хорватии Ничья Победа Марокко Лига Ставок 2.40 3.45 3.10 Fonbet 2.30 3.50 3.05 1хСтавка 2.40 3.50 3.09 Pari 2.33 3.50 3.10 Марафон 2.36 3.45 3.04

Хорватия и Марокко в своей истории встречались только один раз и было это на этом же чемпионате мира — в первом туре группового этапа команды сыграли 0:0. Эта игра была признана одной из самой скучной на турнире, но командам стратегически было важно не проиграть на старте и они с этим справились.

В матче за третье место многое будет зависеть от того, кто быстрее и лучше отойдет и восстановится от поражения в полуфинале. У Хорватии в этом плане есть преимущество, так они проводили свой полуфинальный матч на день раньше.

Часто в матчах за третье место командам не хватает мотивации, но, скорее всего, это не тот случай: Марокко наверняка хочет принести Африке первые медали, а хорваты, представляющие маленькую страну, также хотят осчастливить соотечественников бронзовыми наградами.

Вероятно, все-таки опыт возьмет свое, и Хорватия окажется в этом противостоянии сильнее.