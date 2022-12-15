Судья-хорват Беусан о пенальти для Аргентины: «Стопроцентный. Ливакович выставил ногу на пути Альвареса. Спасибо, что не дали красную»

Матео Беусан назвал справедливым пенальти на в 1/2 финала .

«Не знаю, почему возникли сомнения. Это стопроцентный пенальти. Объясните мне, что делал правой ногой? Он выставил ее на пути Альвареса. Каким бы хорошим ни было начало, это пенальти. Скажите спасибо, что Ливакович не получил красную карточку.

ВАР мог даже проверить, была это желтая карточка или красная. Ливакович не играл в мяч – мяч прошел над ним. Он сыграл не в мяч, а против игрока. Неважно, добрался бы Альварес до мяча или нет. На ВАР был , лучший судья ВАР в мире. Если они вообще не рассматривали этот эпизод, то грустно, что кто-то говорит, что пенальти не было», – сказал хорватский арбитр.

«Ливакович не сбивал Альвареса, он врезался. Вратарь имел полное право располагаться так». Судья-хорват Страхоня о пенальти в пользу Аргентины

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