«Логинов – саратовский Месси. Похож, когда с бородой». Латыпов о том, кого можно сравнить с Лео в российском биатлоне

Эдуард Латыпов сравнил биатлониста Александра Логинова с .

– На первом месте в любом случае биатлон, если на чемпионате мира поздние матчи, то только с утра смотрю обзоры. В финале буду, наверное, болеть за сборную . Думаю, будет интересная борьба: французы недавно брали титул, могут и уступить.

– Кого в российском биатлоне можно назвать Лионелем Месси?

– Думаю, Саню Логинова. Саня похож на Месси, когда с бородой. Думаю, он саратовский Месси, – сказал трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ