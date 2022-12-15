«Логинов – саратовский Месси. Похож, когда с бородой». Латыпов о том, кого можно сравнить с Лео в российском биатлоне

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Александр Логинов Эдуард Латыпов Матч ТВ Футбол

Эдуард Латыпов сравнил биатлониста Александра Логинова с Лионелем Месси.

– На первом месте в любом случае биатлон, если на чемпионате мира поздние матчи, то только с утра смотрю обзоры. В финале буду, наверное, болеть за сборную Аргентины. Думаю, будет интересная борьба: французы недавно брали титул, могут и уступить.

– Кого в российском биатлоне можно назвать Лионелем Месси?

– Думаю, Саню Логинова. Саня похож на Месси, когда с бородой. Думаю, он саратовский Месси, – сказал трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр.

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