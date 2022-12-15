Дидье Дешам: «Это не та Аргентина, что 4 года назад. Месси великолепен. Постараемся ограничить его влияние»

высказался о сборной Аргентины и Лео Месси перед финалом ЧМ-2022.

– У этой команды есть очень классный игрок, и это Месси, который делает разницу. Нас ждет большая битва. – агрессивная команда, но это хорошая агрессия.

– Это последний чемпионат мира для Месси, и он может взять трофей на нем.

– Мы сделаем все, чтобы этого не случилось. Лишь одна из сборных получит третью звезду.

Месси великолепен со старта турнира. Четыре года назад все было иначе. Он начал матч не на той позиции, где мы ожидали, а заканчивал его нападающим. Сейчас у них есть нападающий, а у Месси много свободы. Он часто встречается с мячом и выглядит так, словно он в отличной форме.

Месси – лучший игрок мира или один из лучших. Нам придется поработать, чтобы как можно лучше ограничить его влияние на игру. Они тоже сделают это с некоторыми из моих игроков. Но это не та Аргентина, с которой мы играли четыре года назад, – сказал главный тренер сборной Франции.

На ЧМ-2018 сборная обыграла Аргентину (4:3) в матче 1/8 финала.

Финал ЧМ-2022 пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ