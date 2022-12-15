Месси остался на базе Аргентины, несмотря на выходной, и встретился с семьей там. Многие игроки провели время вне сборной

остался в расположении сборной Аргентины, несмотря на выходной.

Как пишет журналист ESPN Густаво Яррош, вчера тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал игрокам выходной.

Большинство футболистов провели время с семьями и друзьями вне расположения сборной. Месси предпочел остаться на базе сборной Аргентины и встретился с семьей там.

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