Месси остался на базе Аргентины, несмотря на выходной, и встретился с семьей там. Многие игроки провели время вне сборной
Лионель Месси остался в расположении сборной Аргентины, несмотря на выходной.
Как пишет журналист ESPN Густаво Яррош, вчера тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал игрокам выходной.
Большинство футболистов провели время с семьями и друзьями вне расположения сборной. Месси предпочел остаться на базе сборной Аргентины и встретился с семьей там.
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