«Баварии» интересен вратарь Марокко и «Севильи» Буну

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По данным TZ, рассматривает футболиста «Севильи» в качестве замены Мануэлю Нойеру, выбывшему до конца сезона.

При этом не исключен вариант, при котором основным голкипером на оставшееся время станет Свен Ульрайх – хотя и ему в таком случае нужно будет найти сменщика.

Буну в текущем сезоне провел 12 игр в и пропустил 19 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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