Буну признан игроком матча с Испанией после 2 сэйвов в серии пенальти. Марокканец играет в Ла Лиге

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Голкипер Яссин Буну признан лучшим игроком матча Марокко с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022.

Вратарь, представляющий «Севилью», не пропустил в течение игрового времени, а затем отразил два удара в серии послематчевых пенальти, которую африканская команда выиграла со счетом 3:0.

На ЧМ-2022 Буну провел 3 из 4 матчей своей команды и пропустил только от Канады (2:1). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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