Вратарь «Севильи» Буну выиграл трофей Саморы за наименьший показатель пропущенных голов в сезоне Ла Лиги

Вратарь «Севильи» Яссин Буну выиграл трофей Саморы по итогам сезона Ла Лиги.
Награда вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.
31-летний марокканец в 31 матче пропустил 24 гола, что в среднем равно 0,77 за игру. Также на счету Буну 13 матчей на ноль в чемпионате.
Представитель «Севильи» впервые в истории выиграл трофей Саморы.
Второе место в списке занял вратарь «Реала» Тибо Куртуа – 0,81 пропущенных гола в среднем за игру, третье – Алекс Ремиро («Сосьедад», 0,88).
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам