Вратарь «Севильи» Буну выиграл трофей Саморы за наименьший показатель пропущенных голов в сезоне Ла Лиги

Вратарь «Севильи» выиграл трофей Саморы по итогам сезона .

Награда вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.

31-летний марокканец в 31 матче пропустил 24 гола, что в среднем равно 0,77 за игру. Также на счету Буну 13 матчей на ноль в чемпионате.

Представитель «Севильи» впервые в истории выиграл трофей Саморы.

Второе место в списке занял вратарь – 0,81 пропущенных гола в среднем за игру, третье – Алекс Ремиро ( , 0,88).

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