Вратарь «Севильи» Буну выиграл трофей Саморы за наименьший показатель пропущенных голов в сезоне Ла Лиги

Теги Реал Мадрид Севилья Реал Сосьедад Ла Лига рейтинги Тибо Куртуа Яссин Буну Алекс Ремиро Футбол

Вратарь «Севильи» Яссин Буну выиграл трофей Саморы по итогам сезона Ла Лиги.

Награда вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.

31-летний марокканец в 31 матче пропустил 24 гола, что в среднем равно 0,77 за игру. Также на счету Буну 13 матчей на ноль в чемпионате.

Представитель «Севильи» впервые в истории выиграл трофей Саморы.

Второе место в списке занял вратарь «Реала» Тибо Куртуа – 0,81 пропущенных гола в среднем за игру, третье – Алекс Ремиро («Сосьедад», 0,88).

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные