55 тысяч болельщиков Марокко будет на матче с Францией. Всего на игре ждут 69 тысяч зрителей

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Стало известно, сколько болельщиков будут поддерживать Марокко в матче с Францией.

По данным RMC Sport, на стадионе «Аль-Байт» ожидается около 69 тысяч болельщиков. При чем 55 тысяч из них – болельщики Марокко.

Речь идет о членах марокканской диаспоры, а также о тех, кто прибыл в Катар по ходу турнира. 

Марокко 50 лет было колонией Франции. Французы выкачивали ресурсы и убивали тысячами, а закончилось все только в 1956-м

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