Льорис о полуфинале с Марокко: «На трибунах будет раскаленная обстановка, но мы готовимся ко всему»

поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала ЧМ-2022 с .

«Можно лишь с восхищением и уважением относиться к их достижениям. На таком уровне не бывает совпадений. Когда вы побеждаете Бельгию, Испанию и Португалию, это потому, что в команде и на поле присутствует дух.

Будет раскаленная атмосфера [на трибунах], но мы готовимся ко всему спокойно и безмятежно. Мы должны быть готовы выйти на новый уровень и превзойти самих себя», – заявил голкипер и сборной .

Франция сегодня сыграет с Марокко в 1/2 финала. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ