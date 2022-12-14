10 тысяч полицейских будут дежурить во Франции во время 1/2 финала ЧМ: «Наши марокканские друзья вольны праздновать, но в безопасных условиях»

Французская полиция намерена не допустить беспорядков после полуфинальной игры .

встретится с командой 14 декабря, начало – в 22:00 по московскому времени.

Как передает ESPN, около 10 тысяч полицейских выйдут на дежурство по всей стране, из них 5 тысяч – в Парижском регионе. В самой столице работать будут 2,2 тысячи сотрудников – почти вдвое больше, чем на игре с Англией (1200).

«Наши марокканские друзья, как и французские болельщики, вольны устраивать вечеринки, и наша задача заключается в том, чтобы не мешать им веселиться, но празднования должны проходить в безопасных условиях», – сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

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