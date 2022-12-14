Умер 24-летний охранник из Кении, упавший с высоты на стадионе ЧМ-2022

Охранник, упавший с высоты на стадионе после матча ЧМ-2022, умер в реанимации.

24-летний охранник из Кении Джон Нджу Кибуэ упал с большой высоты на стадионе «Лусаил» вскоре после матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов, после чего был доставлен в реанимацию.

В медицинской справке было указано, что у пострадавшего зафиксирована тяжелая травма головы, а также переломы костей лица и таза.

«Мы с сожалением сообщаем, что, несмотря на усилия врачей, Джон Нджу Кибуэ, к сожалению, скончался во вторник, 13 декабря, после трехдневного пребывания в отделении интенсивной терапии.

Его ближайшие родственники были проинформированы. Выражаем наши искренние соболезнования его семье, коллегам и друзьям в это трудное время.

Организаторы турнира в Катаре в срочном порядке расследуют обстоятельства, приведшие к падению, и предоставят дополнительную информацию. Мы также позаботимся о том, чтобы его семья получила все причитающиеся взносы и денежные средства», – говорится в официальном заявлении властей Катара.

Семья погибшего охранника утверждает, что его работодатель не разъяснял никаких обстоятельств, связанных с инцидентом.

«Мы хотим справедливости. Мы хотим знать, что стало причиной его смерти. Они никогда не присылали нам фотографий, чтобы показать, откуда он упал, и не давали нам никакой другой информации», – сказала сестра погибшего охранника Энн Ванджиру.

Посольство Кении в Катаре заявило, что оно осведомлено об этом вопросе и оказывает необходимую консульскую помощь в ожидании официальной информации.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ