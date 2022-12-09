Член оргкомитета ЧМ о гибели рабочего во время турнира: «Смерть – естественная часть жизни. У нас успешный чемпионат, а вы хотите обсуждать это?»

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Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 высказался о смерти рабочего-мигранта.

Сообщалось, что 40-летний филиппинец погиб в ходе ремонтных работ на базе, которую во время группового этапа занимала сборная Саудовской Аравии.

«Смерть – это естественная часть жизни, какой бы она ни была – на работе или во сне.

Чемпионат мира в разгаре. Успешный чемпионат мира. А вы хотите обсуждать именно это?» – сказал Нассер Аль-Хатер.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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