Рабочий-мигрант погиб в Катаре во время ремонта на бывшей базе сборной Саудовской Аравии

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В Катаре во время ЧМ-2022 погиб рабочий-мигрант.

Как передает The Athletic, трагический инцидент произошел на пятизвездочном курорте Sealine Beach, где во время группового этапа базировалась сборная Саудовской Аравии.

Сорокалетний филиппинец по имени Алекс лишился жизни в результате падения с погрузочной рампы. Он ударился головой о бетонный пол. На место происшествия прибыл медицинский вертолет, но спасти рабочего не удалось.

По словам сотрудников, которые предпочли остаться неизвестными с целью сохранения рабочих мест, мужчина принимал участие в ремонтных работах, его задачей была починка освещения на автостоянке. Расследованием занимается правительство Катара.

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