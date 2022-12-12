Охранник упал с большой высоты на стадионе после матча Аргентины, он в критическом состоянии. Ему будут платить зарплату в период лечения

Охранник на попал в реанимацию после падения с большой высоты на стадионе.

«В субботу, 10 декабря, охранник на стадионе «Лусаил» упал с большой высоты во время дежурства. Медицинские бригады стадиона немедленно прибыли на место происшествия и оказали неотложную помощь, после чего он был доставлен в отделение реанимации больницы «Хамад» на машине скорой помощи.

Он остается в стабильном, но критическом состоянии. Наши мысли и молитвы с ним и его семьей, и мы желаем ему скорейшего выздоровления. Организаторы в срочном порядке расследуют обстоятельства, приведшие к падению.

Он будет продолжать получать свою зарплату в полном объеме, получая медицинскую помощь», – говорится в официальном заявлении.

Инцидент произошел после матча 1/4 финала между и Нидерландами. Точные обстоятельства падения неясны, но один из болельщиков сообщил The Guardian, что охранник, предположительно являющийся мигрантом, упал с верхнего яруса стадиона.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ