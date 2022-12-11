В Катаре умер еще один журналист во время ЧМ-2022 – фотограф местного канала аль‑Мисслам
В Катаре умер еще один журналист во время ЧМ-2022.
Смерть фотографа Халида аль‑Мисслама подтвердила пресс‑служба катарского телеканала Alkass, на котором он работал и освещал матчи чемпионата мира.
Напомним, что ранее в Катаре во время матча сборных Нидерландов и Аргентины (2:2, по пенальти – 3:4) умер американский журналист Грант Уол.
Фото: twitter.com/alkasschannel
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