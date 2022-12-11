В Катаре умер еще один журналист во время ЧМ-2022 – фотограф местного канала аль‑Мисслам

В Катаре умер еще один журналист во время .

Смерть фотографа Халида аль‑Мисслама подтвердила пресс‑служба катарского телеканала Alkass, на котором он работал и освещал матчи чемпионата мира.

Напомним, что ранее в Катаре во время матча сборных Нидерландов и Аргентины (2:2, по пенальти – 3:4) умер американский журналист Грант Уол.

Фото: twitter.com/alkasschannel

В Катаре умер американский журналист. Его брат говорит об убийстве, но никаких доказательств нет