В Катаре умер еще один журналист во время ЧМ-2022 – фотограф местного канала аль‑Мисслам

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В Катаре умер еще один журналист во время ЧМ-2022.

Смерть фотографа Халида аль‑Мисслама подтвердила пресс‑служба катарского телеканала Alkass, на котором он работал и освещал матчи чемпионата мира.

Напомним, что ранее в Катаре во время матча сборных Нидерландов и Аргентины (2:2, по пенальти – 3:4) умер американский журналист Грант Уол.

Фото: twitter.com/alkasschannel

В Катаре умер американский журналист. Его брат говорит об убийстве, но никаких доказательств нет

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