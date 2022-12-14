Каррера об Орсато: «Он не подсуживал Аргентине. Итальянский арбитр – это бренд, о предвзятости не может быть и речи»
Массимо Каррера оценил работу арбитра Даниэле Орсато в матче 1/2 финала ЧМ-2022.
«Орсато не подсуживал Аргентине. Итальянский футбольный арбитр – это бренд.
Наша судейская школа – одна из лучших, поэтому ни о какой предвзятости не может быть и речи», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
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