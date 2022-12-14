Каррера об Орсато: «Он не подсуживал Аргентине. Итальянский арбитр – это бренд, о предвзятости не может быть и речи»

оценил работу арбитра в матче 1/2 финала .

«Орсато не подсуживал . Итальянский футбольный арбитр – это бренд.

Наша судейская школа – одна из лучших, поэтому ни о какой предвзятости не может быть и речи», – сказал бывший главный тренер .

Лапочкин считает ошибочным пенальти в ворота Хорватии: «Ливакович стоит на двух ногах, не делает движения в сторону Альвареса»

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