Испанский арбитр Бурруль о пенальти в ворота Хорватии: «Ливакович сбил Альвареса. Орсато четко это зафиксировал»

Альфонсо Перес Бурруль объяснил пенальти в ворота Хорватии в полуфинале .

«Итальянский судья четко зафиксировал нарушение. Голкипер сборной сбил аргентинского нападающего при выходе один на один», – сказал судья в эфире Radio Marca.

На 32-й минуте матча 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными и Хорватии (3:0) Даниэле Орсато назначил пенальти за фол на .

«Это не пенальти. Что должен был сделать Ливакович, куда он мог уйти? Если это новые правила, они могли бы сказать нам о них». Далич после 0:3 от Аргентины

«Судья влепил нам этот нелепый пенальти». Хорваты объясняют 0:3 в полуфинале

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