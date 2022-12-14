Испанский арбитр Бурруль о пенальти в ворота Хорватии: «Ливакович сбил Альвареса. Орсато четко это зафиксировал»
Альфонсо Перес Бурруль объяснил пенальти в ворота Хорватии в полуфинале ЧМ-2022.
«Итальянский судья четко зафиксировал нарушение. Голкипер сборной Хорватии сбил аргентинского нападающего при выходе один на один», – сказал судья в эфире Radio Marca.
На 32-й минуте матча 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии (3:0) Даниэле Орсато назначил пенальти за фол Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе.
«Это не пенальти. Что должен был сделать Ливакович, куда он мог уйти? Если это новые правила, они могли бы сказать нам о них». Далич после 0:3 от Аргентины
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