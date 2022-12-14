«Это не пенальти. Альварес врезался во вратаря, а Ливакович останавливался». Невилл о матче Аргентина – Хорватия

считает несправедливым пенальти в ворота в полуфинале .

«Это не пенальти, вовсе нет. Вратарь выходит и просто делает движение вправо, останавливается до того, как действительно ударит Альвареса, и нападающий просто врезается в него и отводит ногу.

Это не пенальти. Что еще он мог сделать? Он должен был сделать это движение, чтобы попытаться спасти ворота, он расставляет ноги. Если бы он вышел чуть дальше и сбил Альвареса, это было бы справедливо, но он остановился перед этим, и я не знаю, назначают ли за это пенальти», – сказал бывший игрок и сборной Англии.

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