ПСВ ждет от «Реала» предложений о трансфере Гакпо (As)

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Коди Гакпо Футбол

Коди Гакпо может перейти в «Реал»

Мадридский клуб заинтересован в подписании вингера ПСВ. Руководители нидерландского клуба ждут, когда мадридцы сделают предложение о трансфере, сообщает As. 

Конкуренцию «сливочным» в борьбе за игрока может составить «Манчестер Юнайтед». 

В 14 матчах текущего сезона чемпионата Нидерландов Гакпо забил 9 голов и сделал 12 ассистов. Его статистику можно найти здесь

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные