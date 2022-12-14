ПСВ ждет от «Реала» предложений о трансфере Гакпо (As)

может перейти в .

Мадридский клуб заинтересован в подписании вингера . Руководители нидерландского клуба ждут, когда мадридцы сделают предложение о трансфере, сообщает As.

Конкуренцию «сливочным» в борьбе за игрока может составить «Манчестер Юнайтед».

В 14 матчах текущего сезона чемпионата Нидерландов Гакпо забил 9 голов и сделал 12 ассистов. Его статистику можно найти здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ