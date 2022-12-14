ПСВ ждет от «Реала» предложений о трансфере Гакпо (As)
Коди Гакпо может перейти в «Реал».
Мадридский клуб заинтересован в подписании вингера ПСВ. Руководители нидерландского клуба ждут, когда мадридцы сделают предложение о трансфере, сообщает As.
Конкуренцию «сливочным» в борьбе за игрока может составить «Манчестер Юнайтед».
В 14 матчах текущего сезона чемпионата Нидерландов Гакпо забил 9 голов и сделал 12 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
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