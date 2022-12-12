«Реал» хочет подписать Гакпо как наследника Бензема, сообщили надежные источники». Экс-форвард Нидерландов ван де Керкхоф о Коди

Экс-форвард сборной Нидерландов рассказал об интересе «Реала» к вингеру ПСВ Коди Гакпо.

«У меня есть надежные источники в Испании, которые сообщили, что хочет подписать Гакпо в качестве наследника Бензема.

Летом Коди сможет выбрать, куда ему двигать дальше. И я тоже думаю, что «Реал» ему больше подходит, чем Англия», – сказал 71-летний Рене ван де Керкхоф в подкасте, который он ведет вместе с братом Вилли.

Сообщалось, что интерес к футболисту сборной Нидерландов также проявляет «Манчестер Юнайтед». Со статистикой выступлений 23-летнего вингера можно ознакомиться здесь.

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