«Реал» хочет подписать Гакпо как наследника Бензема, сообщили надежные источники». Экс-форвард Нидерландов ван де Керкхоф о Коди
Экс-форвард сборной Нидерландов рассказал об интересе «Реала» к вингеру ПСВ Коди Гакпо.
«У меня есть надежные источники в Испании, которые сообщили, что «Реал» хочет подписать Гакпо в качестве наследника Бензема.
Летом Коди сможет выбрать, куда ему двигать дальше. И я тоже думаю, что «Реал» ему больше подходит, чем Англия», – сказал 71-летний Рене ван де Керкхоф в подкасте, который он ведет вместе с братом Вилли.
Сообщалось, что интерес к футболисту сборной Нидерландов также проявляет «Манчестер Юнайтед». Со статистикой выступлений 23-летнего вингера можно ознакомиться здесь.
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