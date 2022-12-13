Директор ПСВ о Гакпо: «Лишь 10-12 клубов могут позволить себе его в январе. Это должна быть рекордная для нас продажа»

Директор ПСВ оценил вероятность ухода вингера .

«Лишь 10-12 клубов могут позволить себе Гакпо в январе. Посмотрим, получится ли, но это должна быть рекордная для ПСВ продажа, а также подходящее для Гакпо предложение.

Официальных предложений мы пока не получали. Посмотрим, заплатит ли кто-то большую сумму зимой», – сказал Марсель Брандс.

«Реалу» и «МЮ» интересен Гакпо, за него хотят 55 млн евро. Он может уйти из ПСВ зимой

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