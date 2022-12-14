«Это не пенальти. Что должен был сделать Ливакович, куда он мог уйти? Если это новые правила, они могли бы сказать нам о них». Далич после 0:3 от Аргентины
Златко Далич оценил назначение пенальти в ворота сборной Хорватии.
В матче 1/2 финала ЧМ-2022 хорваты проиграли Аргентине (0:3).
«Это не пенальти, по-моему. Что должен был сделать Ливакович, куда он мог уйти?
Если это какие-то новые правила, они могли бы сказать нам о них», – сказал главный тренер сборной Хорватии.
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