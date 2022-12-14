«Это не пенальти. Что должен был сделать Ливакович, куда он мог уйти? Если это новые правила, они могли бы сказать нам о них». Далич после 0:3 от Аргентины

оценил назначение пенальти в ворота сборной Хорватии.

В матче 1/2 финала хорваты проиграли (0:3).

«Это не пенальти, по-моему. Что должен был сделать Ливакович, куда он мог уйти?

Если это какие-то новые правила, они могли бы сказать нам о них», – сказал главный тренер сборной .

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