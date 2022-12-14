Райт о пенальти в ворота Хорватии: «Вратарю оставалось только стоять, и Альварес врезался в него. Cудья даже не пересмотрел повтор, не понимаю»
Иан Райт считает ошибочным пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинале ЧМ-2022.
«Если посмотреть на этот эпизод, центральный нападающий сыграл неправильно.
Альварес неправильно пробил, и мяч не попал в ворота. Вратарю оставалось только стоять, и нападающий врезался в него. Судья даже не пересматривал момент, и я не могу понять, почему», – сказал бывший нападающий «Арсенала».
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