Райт о пенальти в ворота Хорватии: «Вратарю оставалось только стоять, и Альварес врезался в него. Cудья даже не пересмотрел повтор, не понимаю»

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Иан Райт считает ошибочным пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинале ЧМ-2022.

«Если посмотреть на этот эпизод, центральный нападающий сыграл неправильно.

Альварес неправильно пробил, и мяч не попал в ворота. Вратарю оставалось только стоять, и нападающий врезался в него. Судья даже не пересматривал момент, и я не могу понять, почему», – сказал бывший нападающий «Арсенала».

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