Модрич о 0:3 от Аргентины: «Пенальти не было. А прежде следовало дать угловой. Это сломало игру»

Теги Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи Лука Модрич ЧМ-2022 Даниэле Орсато Доминик Ливакович Хулиан Альварес Футбол

Лука Модрич высказался после разгрома Хорватии от Аргентины (0:3) в 1/2 финала ЧМ-2022.

– Что беспокоит вас больше всего?

– Первый гол. По-моему, пенальти не было. А прежде нам следовало дать угловой. Это сломало игру. До этих эпизодов мы играли хорошо, контролировали игру, хотя нам немного не хватало остроты в атаке.

Соперник не доставлял нам особых хлопот до этого пенальти, который, на мой взгляд, нельзя давать в таком матче. А потом мы пропустили второй гол – им повезло с отскоком мяча. После этого играть стало сложно, – сказал хавбек сборной Хорватии.

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