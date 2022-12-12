Директор «Лейпцига» о 200 млн евро для Роналду за 2 сезона: «Абсурд. Это уводит людей от футбола»

Спортивный директор высказался о зарплатах в мировом футболе.

«Когда я слышу разговоры о 200 миллионах для Роналду за два сезона, я думаю, что это абсурд. Это не от мира сего и уводит людей от футбола.

Футбол вошел в экстремальное измерение. Как с точки зрения восприятия, так и с точки зрения денег. Мы должны твердо стоять на земле», – сказал .

Ранее появилась информация, что Роналду близок к переходу в саудовский . Контракт рассчитан на 2,5 года, а доходы форварда составят 200 млн евро за сезон.

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