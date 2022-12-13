«Мы бы хотели, чтобы Роналду был в нашей лиге. Мы хотим удивлять, приглашая топов из любой точки мира». Глава Федерации футбола Саудовской Аравии о Криштиану
Президент Федерации футбола Саудовской Аравии высказался о возможном переходе Криштиану Роналду в лигу.
Напомним, ранее появилась информация о том, что нападающий сборной Португалии близок к переходу в «Аль-Наср» на правах свободного агента.
– Собираются ли они подписать Криштиану? Да или нет?
– Вы слышали новости (смеется). Я буду очень честен. Как федерация, мы не можем вмешиваться в отношения между саудовским клубом и игроком.
Но да, мы бы хотели, чтобы этот игрок был в нашей лиге. Мы хотим удивлять, приглашая больше топов из любой точки мира. Как федерация, мы были бы более чем счастливы. Так что да, мы хотели бы привезти его, – сказал Ясир Аль-Мишаль.
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