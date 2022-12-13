Эрнан Креспо: «Сравниваю Месси и Роналду с Федерером и Надалем. Лео и Роджер на ином уровне, от их игры особые ощущения»

Эрнан Креспо сравнил с .

«Я сравниваю Месси и Роналду с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

Они великие игроки, следует снять перед ними шляпу. Но ты испытываешь особые ощущения, когда смотришь за игрой Месси и Федерера.

Роналду и Надаль в любом случае потрясающие, но, на мой взгляд, Месси и Федерер на ином уровне», – сказал Ladbrokes экс-форвард сборной Аргентины и главный тренер .

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