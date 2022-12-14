Мерсон назвал Магуайра лучшим игроком Англии на ЧМ-2022: «Для человека, который испытывал страшное давление перед началом турнира, он выступил великолепно»

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Пол Мерсон назвал игрока, который, по его мнению, был лучшим в сборной Англии на ЧМ-2022

«В Катаре блистало множество игроков, от Джуда Беллингема до Букайо Сака. Люди могут с этим не согласиться, но для меня выдающимся игроком сборной Англии был Харри Магуайр.

Для человека, который мало играл и испытывал страшное давление перед началом турнира, он выступил великолепно. Он находился под большим давлением, но я не могу припомнить, чтобы он подвел Англию в какой-то момент.

Люди будут указывать на победный гол Оливье Жиру в матче с Францией, но пас от Антуана Гризманна был настолько хорош, что никто в мире ничего не смог бы с этим поделать», – сказал бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии.

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