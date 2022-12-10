Мбаппе, Кейн, Гризманн, Магуайр, Жиру, Беллингем – в старте Англии и Франции на 1/4 финала ЧМ-2022

Сборные Англии и Франции объявили составы на матч 1/4 финал .

Стартовый состав Англии: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Люк Шоу, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Деклан Райс, Джордан Хендерсон, Джуд Беллингем, , Букайо Сака, Фил Фоден.

Стартовый состав Франции: Уго Льорис, Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, , , Оливье Жиру, .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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