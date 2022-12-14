Аргентина вышла в финал ЧМ в 6-й раз. Больше только Германия – 8

разгромила Хорватию (3:0) в 1/2 финала ЧМ-2022.

Аргентинцы вышли в финал турнира в 6-й раз – это второй показатель в истории.

Рекорд принадлежит сборной – 8 выходов в финал ЧМ.

Аргентина – двукратный чемпион мира, Германия – 4 раза выигрывала турнир.

В финале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с победителем матча Франция – Марокко.

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