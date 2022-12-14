Аргентина вышла в финал ЧМ в 6-й раз. Больше только Германия – 8

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Аргентины по футболу чемпионат мира ЧМ-2022 Футбол

Сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) в 1/2 финала ЧМ-2022.

Аргентинцы вышли в финал турнира в 6-й раз – это второй показатель в истории.

Рекорд принадлежит сборной Германии – 8 выходов в финал ЧМ.

Аргентина – двукратный чемпион мира, Германия – 4 раза выигрывала турнир.

В финале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с победителем матча Франция – Марокко.

Удивительное счастье Месси и Аргентины: Лео наслаждался, играл на камеру и принимал любовь партнеров 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные