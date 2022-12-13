Месси забил 11-й гол на ЧМ – он лучший из действующих игроков. До рекорда Клозе 5 мячей
Лионель Месси забил одиннадцатый гол на чемпионатах мира.
Нападающий сборной Аргентины реализовал пенальти в первом тайме полуфинального матча ЧМ-2022 против команды Хорватии (1:0, первый тайм).
Это пятый гол аргентинца на нынешнем турнире и одиннадцатый в общей сложности на чемпионатах мира.
Месси стал лучшим в этой категории среди действующих игроков. У Томаса Мюллера – 10 голов.
Также Месси побил рекорд по голам на чемпионатах мира среди аргентинцев – у Габриэля Батистуты 10 мячей.
Рекорд принадлежит бывшему нападающему сборной Германии Мирославу Клозе, на счету которого 16 голов на чемпионатах мира. У Пеле – 12 голов.
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