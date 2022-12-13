забил одиннадцатый гол на чемпионатах мира.

Нападающий реализовал пенальти в первом тайме полуфинального матча против команды (1:0, первый тайм).

Это пятый гол аргентинца на нынешнем турнире и одиннадцатый в общей сложности на чемпионатах мира.

Месси стал лучшим в этой категории среди действующих игроков. У Томаса Мюллера – 10 голов.

Также Месси побил рекорд по голам на чемпионатах мира среди аргентинцев – у 10 мячей.

Рекорд принадлежит бывшему нападающему сборной Германии Мирославу Клозе, на счету которого 16 голов на чемпионатах мира. У Пеле – 12 голов.

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