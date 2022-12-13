Форвард сборной Аргентины Лионель Месси проводит 25-й матч на чемпионатах мира.

Капитан южноамериканской команды вышел в стартовом составе на полуфинал против .

35-летний нападающий повторил рекорд по играм на ЧМ, принадлежащий экс-защитнику сборной Германии Лотару Маттеусу.

Футболист, представляющий , имеет возможность превзойти это достижение в субботу или воскресенье, приняв участие в матче за третье место или в финале.

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

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Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ