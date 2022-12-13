Месси повторил рекорд Маттеуса, проведя 25 матчей на ЧМ. Лео может побить его в финале или игре за 3-е место

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси проводит 25-й матч на чемпионатах мира.

Капитан южноамериканской команды вышел в стартовом составе на полуфинал ЧМ-2022 против Хорватии.

35-летний нападающий повторил рекорд по играм на ЧМ, принадлежащий экс-защитнику сборной Германии Лотару Маттеусу.

Футболист, представляющий «ПСЖ», имеет возможность превзойти это достижение в субботу или воскресенье, приняв участие в матче за третье место или в финале.

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

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