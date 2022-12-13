Месси сделал 6-ю передачу, обновив рекорд в плей-офф чемпионатов мира

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси обновил рекорд чемпионатов мира по голевым передачам в плей-офф.

Нападающий сборной Аргентины отметился результативным пасом на Хулиана Альвареса во втором тайме полуфинального матча против команды Хорватии (3:0, второй тайм).

Это шестая голевая передача Месси в плей-офф чемпионатов мира.

Рекорд аргентинец установил в четвертьфинальной игре со сборной Нидерландов – ассист в том матче стал пятым для него.

Предыдущим рекордсменом был Пеле с четырьмя голевыми передачами.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные