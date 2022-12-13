Месси сделал 6-ю передачу, обновив рекорд в плей-офф чемпионатов мира
Лионель Месси обновил рекорд чемпионатов мира по голевым передачам в плей-офф.
Нападающий сборной Аргентины отметился результативным пасом на Хулиана Альвареса во втором тайме полуфинального матча против команды Хорватии (3:0, второй тайм).
Это шестая голевая передача Месси в плей-офф чемпионатов мира.
Рекорд аргентинец установил в четвертьфинальной игре со сборной Нидерландов – ассист в том матче стал пятым для него.
Предыдущим рекордсменом был Пеле с четырьмя голевыми передачами.
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