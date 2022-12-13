Месси с 3 голевыми пасами лидирует на ЧМ-2022 вместе с Бруну, Кейном и Гризманном

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отдал три голевых паса на .

Футболист, представляющий , сделал результативную передачу форварду Хулиану Альваресу на 69-й минуте игры с Хорватией (3:0, второй тайм) в полуфинале.

В рейтинге лучших ассистентов турнира в Катаре Месси догнал лидеров – Бруну Фернандеша ( ), Харри Кейна (Англия) и Антуана Гризманна ( ).

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