Месси с 3 голевыми пасами лидирует на ЧМ-2022 вместе с Бруну, Кейном и Гризманном

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отдал три голевых паса на ЧМ-2022.

Футболист, представляющий «ПСЖ», сделал результативную передачу форварду Хулиану Альваресу на 69-й минуте игры с Хорватией (3:0, второй тайм) в полуфинале.

В рейтинге лучших ассистентов турнира в Катаре Месси догнал лидеров – Бруну Фернандеша (Португалия), Харри Кейна (Англия) и Антуана Гризманна (Франция).

Подробно со статистикой Лионеля Месси можно ознакомиться здесь.

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