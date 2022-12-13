Месси забил 96-й гол за Аргентину. До рекорда Роналду в сборных – 22 мяча, до Даеи – 13
Лионель Месси забил 96 голов за сборную Аргентины.
35-летний нападающий реализовал пенальти в первом тайме полуфинального матча ЧМ-2022 против сборной Хорватии (2:0, второй тайм).
Аргентинец остается на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборных. Возглавляет рейтинг Криштиану Роналду – 118 мячей за сборную Португалии.
Чтобы догнать португальца, Месси надо забить еще 22 гола. На втором месте идет бывший форвард сборной Ирана Али Даеи – 109 голов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Хорватия.
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