Месси забил 16 голов за Аргентину в 2022-м. Это его лучший результат за календарный год

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Лионель Месси забил 16 голов за сборную Аргентины в 2022 году.

35-летний нападающий реализовал пенальти в первом тайме полуфинального матча ЧМ-2022 против сборной Хорватии (2:0, перерыв).

16 мячей – лучший результат для форварда по голам за календарный год за национальную команду. В 2012 году Лионель забил 12 голов за аргентинскую сборную.

На ЧМ-2022 Месси забил пять голов в шести матчах.

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