Месси забил 5-й гол на ЧМ-2022 и вместе с Мбаппе лидирует в списке бомбардиров

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в игре с Хорватией на ЧМ-2022.

Футболист, представляющий «ПСЖ», реализовал пенальти на 34-й минуте полуфинального матча.

Теперь у Месси 5 голов на турнире в Катаре. Он делит первую строчку в списке бомбардиров со своим одноклубником – Килианом Мбаппе из сборной Франции.

Подробно со статистикой 35-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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