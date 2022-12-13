Месси забил 5-й гол на ЧМ-2022 и вместе с Мбаппе лидирует в списке бомбардиров

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в игре с Хорватией на .

Футболист, представляющий , реализовал пенальти на 34-й минуте полуфинального матча.

Теперь у Месси 5 голов на турнире в Катаре. Он делит первую строчку в списке бомбардиров со своим одноклубником – Килианом Мбаппе из сборной Франции.

Подробно со статистикой 35-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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