Линекер о пенальти в ворота Хорватии: «Более или менее справедливо»
Гари Линекер прокомментировал пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинале ЧМ-2022.
Сборная Аргентины играет против сборной Хорватии в 1/2 финала ЧМ-2022 (2:0, второй тайм).
На 32-й минуте вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович сбил в штрафной нападающего Хулиана Альвареса. Главный судья Даниэле Орсато зафиксировал нарушение и показал голкиперу желтую карточку.
«Более или менее справедливый пенальти», – написал экс-игрок сборной Англии в твиттере.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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