Линекер о пенальти в ворота Хорватии: «Более или менее справедливо»

прокомментировал пенальти в ворота сборной в полуфинале ЧМ-2022.

играет против сборной Хорватии в 1/2 финала (2:0, второй тайм).

На 32-й минуте вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович сбил в штрафной нападающего . Главный судья зафиксировал нарушение и показал голкиперу желтую карточку.

«Более или менее справедливый пенальти», – написал экс-игрок сборной Англии в твиттере.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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