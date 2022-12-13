Линекер о пенальти в ворота Хорватии: «Более или менее справедливо»

Теги Гари Линекер Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи ЧМ-2022 Даниэле Орсато Доминик Ливакович Хулиан Альварес Футбол

Гари Линекер прокомментировал пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинале ЧМ-2022.

Сборная Аргентины играет против сборной Хорватии в 1/2 финала ЧМ-2022 (2:0, второй тайм).

На 32-й минуте вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович сбил в штрафной нападающего Хулиана Альвареса. Главный судья Даниэле Орсато зафиксировал нарушение и показал голкиперу желтую карточку.

«Более или менее справедливый пенальти», – написал экс-игрок сборной Англии в твиттере.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Орсато назначил пенальти за фол Ливаковича на Альваресе в матче Аргентины с Хорватией. Месси забил с точки

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