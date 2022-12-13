Альварес забил Хорватии после прохода с центра поля. У форварда «Ман Сити» 3-й гол на ЧМ-2022
Хулиан Альварес забил эффектный гол в ворота Хорватии после сольного прохода.
Нападающий сборной Аргентины удвоил преимущество команды в полуфинальном матче ЧМ-2022 против сборной Хорватии (2:0, перерыв).
Лионель Месси реализовал пенальти на 34-й минуте, а на 39-й минут Альварес совершил сольный проход из центрального круга, продавил соперника в штрафной площади и отправил мяч в ворота Доминика Ливаковича.
22-летний форвард, представляющий «Манчестер Сити», отметился третьим забитым мячом на турнире.
Ранее Альварес забивал в играх против сборных Польши (2:0) и Австралии (2:1).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Хорватия.
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