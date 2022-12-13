Альварес забил Хорватии после прохода с центра поля. У форварда «Ман Сити» 3-й гол на ЧМ-2022

забил эффектный гол в ворота Хорватии после сольного прохода.

Нападающий удвоил преимущество команды в полуфинальном матче против (2:0, перерыв).

Лионель Месси реализовал пенальти на 34-й минуте, а на 39-й минут Альварес совершил сольный проход из центрального круга, продавил соперника в штрафной площади и отправил мяч в ворота Доминика Ливаковича.

22-летний форвард, представляющий , отметился третьим забитым мячом на турнире.

Ранее Альварес забивал в играх против сборных Польши (2:0) и Австралии (2:1).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Хорватия.

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