Альварес забил Хорватии после прохода с центра поля. У форварда «Ман Сити» 3-й гол на ЧМ-2022

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес забил эффектный гол в ворота Хорватии после сольного прохода.

Нападающий сборной Аргентины удвоил преимущество команды в полуфинальном матче ЧМ-2022 против сборной Хорватии (2:0, перерыв).

Лионель Месси реализовал пенальти на 34-й минуте, а на 39-й минут Альварес совершил сольный проход из центрального круга, продавил соперника в штрафной площади и отправил мяч в ворота Доминика Ливаковича.

22-летний форвард, представляющий «Манчестер Сити», отметился третьим забитым мячом на турнире.

Ранее Альварес забивал в играх против сборных Польши (2:0) и Австралии (2:1).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Хорватия.

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