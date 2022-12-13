Месси забил в 3 матчах плей-офф ЧМ подряд. У него не было голов в играх на вылет до 2022-го

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в игре с Хорватией на .

Футболист, представляющий , реализовал пенальти на 34-й минуте полуфинального матча.

35-летний форвард отметился результативными ударами в трех играх на выбывание подряд. Ранее он забил Австралии (2:1) в 1/8 финала и Нидерландам (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале. Два из этих трех голов – с пенальти.

Примечательно, что за четыре предыдущих чемпионата мира у Месси в плей-офф не было ни одного забитого мяча.

Подробно со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.

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