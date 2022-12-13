«Месси надо держать вдвоем, иначе он легко уйдет из-под опеки. Хорватия знает, на что он способен». Ярни о матче с Аргентиной

Экс-хавбек сборной Хорватии Роберт Ярни поделился мнением о форварде .

«У Аргентины есть Месси, но у нас есть Модрич, Ковачич и другие хорошие игроки. К тому же у нас отличный тренер, умеющий подготовить план на игру, это было видно в четвертьфинале.

Нам нужно сыграть спокойно, быстро двигать мяч, как можно дольше его контролировать и постараться измотать соперника. Также есть твердая уверенность в игроках на скамейке – они хорошо вышли на замену в матче с Бразилией.

Мы знаем, на что способен Месси, когда он получает мяч в 20-30 метрах от ворот. Нужно держать его вдвоем, иначе он легко будет уходить из-под опеки. Но если лишить его пространства, то у него будет меньше вариантов», – заявил Ярни.

Игра Аргентины с Хорватией в полуфинале начнется в 22:00 по московскому времени.

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