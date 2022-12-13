Лотар Маттеус: «Месси – самый совершенный игрок нашего времени. У него выдающаяся карьера»

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Лотар Маттеус высказался о шансах Лионеля Месси побить его рекорд по матчам на ЧМ.

На данный момент у аргентинского форварда 24 игры, у экс-защитника сборной Германии – 25. На чемпионате мира в Катаре Месси может принять участие еще в двух матчах – в полуфинале с Хорватией и в игре за третье место либо финале.

«Я рад за Месси. Он великий спортсмен с выдающейся карьерой. Он самый совершенный футболист нашего времени», – отметил Маттеус.

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