Лотар Маттеус: «Месси – самый совершенный игрок нашего времени. У него выдающаяся карьера»
Лотар Маттеус высказался о шансах Лионеля Месси побить его рекорд по матчам на ЧМ.
На данный момент у аргентинского форварда 24 игры, у экс-защитника сборной Германии – 25. На чемпионате мира в Катаре Месси может принять участие еще в двух матчах – в полуфинале с Хорватией и в игре за третье место либо финале.
«Я рад за Месси. Он великий спортсмен с выдающейся карьерой. Он самый совершенный футболист нашего времени», – отметил Маттеус.
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