Лотар Маттеус: «Месси – самый совершенный игрок нашего времени. У него выдающаяся карьера»

высказался о шансах побить его рекорд по матчам на ЧМ.

На данный момент у аргентинского форварда 24 игры, у экс-защитника сборной – 25. На чемпионате мира в Катаре Месси может принять участие еще в двух матчах – в полуфинале с Хорватией и в игре за третье место либо финале.

«Я рад за Месси. Он великий спортсмен с выдающейся карьерой. Он самый совершенный футболист нашего времени», – отметил Маттеус.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ